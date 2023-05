Koedijk aA nl De hond uitlaten, joggen en fietsen op de begraafplaats

Het is even wennen als er een hardloper voorbijkomt op natuurbegraafplaats Geestmerloo in Koedijk, maar even later kijk je niet meer op van de wandelaars, fietsende kinderen en mensen die hun hond uit laten. De begraafplaats lijkt meer op een recreatiegebied met brede paden, slootjes en eilanden. Af en toe zie je een boomschijf in het gras of tussen de bomen, die je er aan herinnert dat er mensen begraven liggen.

boomschijven in plaats van grafzerken - NH Nieuws

"Vooral natuurliefhebbers kiezen hier een plekje en je ligt hier voor eeuwig", vertelt Caroline Oostveen van Geestmerloo in het televisieprogramma Pak An Groen. Dat betekent dat er wel eisen worden gesteld aan de kleding die de overledene aan heeft. Dat mogen alleen natuurlijke stoffen zijn, zoals wol, linnen, zijde of katoen, dus geen schoenen. Ook het omhulsel waarin iemand begraven wordt, moet afbreekbaar zijn: een lijkwade, een rieten mand of kist van mycelium, een netwerk van schimmeldraden.

Een afbreekbare kist van schimmels - NH Nieuws

In de expositieruimte bij de natuurbegraafplaats in Koedijk staan niet alleen duurzame kisten en urnen, maar ook een nieuwe manier van opbaren, namelijk op graszoden. "Die halen warmte uit de lucht waardoor er geen koelplaten meer nodig zijn en dus geen stroom", legt Caroline uit. "Je moet het gras alleen af en toe natspuiten". Ook de uitvaartwereld wordt steeds duurzamer.

Duurzaam opbaren op graszoden in plaats van koelplaten - NH Nieuws