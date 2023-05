Poolse crimineel (35) voorlopig nog vast na internationale klopjacht

De Poolse crimineel (35) die in Beverwijk is aangehouden, blijft voorlopig nog achter de tralies. Dat heeft de rechter bepaald. De man werd vorige week aangehouden na een internationale klopjacht.

De man werd door de Poolse politie gezocht, omdat hij wordt verdacht van een in 2009 gepleegde moordpoging, diefstal, handel in harddrugs, bedreiging en het deelnemen aan en/of organiseren van georganiseerde misdaad.

Internationale inzet

Via het internationale netwerk ENFAST, het European Network Fugitive Active Search Team, een samenwerkingsverband van 28 Europese lidstaten en nog een aantal partijen buiten de Europese unie, heeft Polen in september 2022 gevraagd de man op te sporen en op te pakken. En dat heeft z’n vruchten afgeworpen.

De Nederlandse politie heeft geen middel ongemoeid gelaten om de crimineel te pakken te krijgen, maar hoe ze het precies voor elkaar hebben gekregen, willen ze niet kwijt. “Dat is vragen aan een goochelaar zijn trucs te verklappen. Maar we hebben flink op deze man ingezet om hem aan te kunnen houden. We hebben een breed palet aan middelen die we kunnen inzetten om iemand te vinden. Denk bijvoorbeeld aan observatie of het afluisteren van een telefoon”, laat een woordvoerder van de politie weten.

25 jaar celstraf

Het is onduidelijk wat de man naar Beverwijk bracht. De Pool is voorgeleid aan de officier van justitie van het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam en zit nu vast. Uiteindelijk zal de rechter beslissen of de man aan Polen daadwerkelijk wordt uitgeleverd. Daar hangt hem een celstraf van 25 jaar boven het hoofd.