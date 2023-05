Verdachte (24) doodsbedreigingen schoolplein in Grootebroek blijft langer vastzitten

Het voorarrest van de verdachte die vorig jaar voor angstige momenten zorgde op een schoolplein in Grootebroek, is opnieuw verlengd. Dat heeft de rechtbank in Alkmaar dinsdag beslist. De 24-jarige man blijft in ieder geval tot 31 juli vastzitten.

De rechtbank in Alkmaar ziet geen aanleiding om de 24-jarige M. A. vrij te laten. Dit omdat de verdachte nog verder onderzocht moet worden.

Bij basisschool ’t Vierspan in Grootebroek is de rust inmiddels wedergekeerd. "Het is voor de kinderen, hun ouders en onze collega's een hele geruststelling dat de man vast blijft zitten. We kunnen weer vooruit kijken. De school richt zich weer op haar eerste opdracht en dat is goed onderwijs verzorgen aan onze kinderen", zegt Hans Kelderman, interim-bestuurder van onderwijsstichting Present waar de school onder valt.

Ook de juf, die door de verdachte met de dood werd bedreigd, maakt het goed. "Ze is er nuchter en professioneel mee omgegaan. Heel knap, zeker na zo'n hectische situatie. Ze is blijven doorwerken en heeft de kinderen goed begeleid."

De gemeente Stede Broec liet eerder al weten dat het is uitgesloten dat de man terugkeert in zijn eigen woning tegenover het schoolplein. "Dat hij niet terugkeert, is voor ons het allerbelangrijkste", zegt hij.

Ontoerekeningsvatbaar

Tijdens een nieuwe tussentijdse zitting afgelopen maandag gaf de officier van justitie een samenvatting van een deskundigenrapport over de 24-jarige M. A. In dat rapport staat onder meer dat hij lijdt aan schizofrenie en ontoerekeningsvatbaar is, mogelijk verergerd door zijn cannabisgebruik.

Hij zit al sinds november in voorarrest in de gevangenis van Vught, nadat hij tweemaal het schoolplein opstormde en kinderen en een juf bedreigde met de dood. "Ik steek je neer, ik maak je af", zou hij gezegd hebben.

De verdachte blijft in ieder geval tot 31 juli vastzitten. Dan vindt de volgende tussentijdse zitting plaats. De rechtbank beslist die middag dan over het verdere verloop van de zaak. Pas na deze zitting kan de zaak inhoudelijk worden behandeld.