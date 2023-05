Onderzoeker Buijs spant kort geding aan tegen UvA

Buijs vindt dat de UvA, nadat hij in zijn woorden als 'klokkenluider' naar voren is gestapt, zich niet aan de regels heeft gehouden. Een commissie doet momenteel nog onderzoek naar de melding, waarin Buijs stelt dat de academische vrijheid bedreigd wordt. De socioloog haalt de klokkenluidersregeling aan die stelt dat een melder tijdens en na de behandeling van een melding niet benadeeld mag worden. Volgens Buijs is de non-actiefstelling door de UvA een 'benadelingshandeling'.

De universiteit zette Buijs op non-actief nadat hij op sociale media UvA-collega's en wetenschappers wegzette als ''monsters'', ''extremisten'', ''corrupt'' en ''levensgevaarlijk''. De universiteit deed dat in het kader van een veilige werkomgeving en de veiligheid van wetenschappers. Volgens Buijs zelf deed hij die uitspraken pas nadat hij te horen had gekregen dat hij op non-actief werd gesteld.

'Radicaal woke gedachtengoed'

Universiteitskrant Folia publiceerde in januari een inmiddels notoir opiniestuk van de docent. Hierin beklaagt hij zich over het 'radicaal woke gedachtengoed' dat de UvA in zijn greep zou houden. In het opiniestuk noemt Buijs het verschijnsel non-binair een 'lege hype' en een 'pseudo-wetenschappelijk dwaalspoor'. Een felle discussie barstte los op de universiteit en een groep studenten eiste zijn vertrek.

De socioloog stapte daarnaast naar het College van Bestuur (CvB) als klokkenluider met klachten over de bedreiging van de academische vrijheid op de universiteit. De UvA heeft naar aanleiding daarvan een onderzoek gestart over deze uitspraken.