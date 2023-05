De Peiling: Mia en Dion halen de finale van het Songfestival

Het duo Mia Nicolai en Dion Cooper brengen met hun nummer 'Burning Daylight' een ode aan vallen en opstaan. Na twee valse liveoptredens, hebben ze het nummer aangepast. De twee hebben zich herpakt en staan vanavond vol vertrouwen in de halve finale van het Songfestival. Halen ze de finale of is het een kansloos verhaal?

Om 21.00 uur vanavond klinkt de bekende Eurovisie-tune, dit jaar vanuit Liverpool in het Verenigd Koninkrijk. In deze eerste halve finale presenteren vijftien landen zich voor de 67e editie van Eurovisie Songfestival.

Kritiek

Het Nederlandse duo heeft het zwaar te verduren gehad na de twee valse optredens, ze kregen niet alleen veel kritiek van kenners en deelnemers, maar ook van mensen op straat. Zo vertelde Mia buiten te zijn nageschreeuwd 'dat het liedje zo kut was en dat we gingen verliezen,' meldt de NOS. Mia en Dion hebben vanavond behoorlijke concurrentie, van Kroaten in onderbroeken, naar fluitende Moldaviërs, en de cha-cha-cha klanken uit Finland. Favoriet is de Zweedse Loreen, die het festival in 2012 won met 'Euphoria'.

Kans

Mia en Dion maken best kans om door te gaan naar de finale van zaterdag, want van de vijftien deelnemers gaan er tien door. Wat denk jij? Maakt onze Nederlandse inzending kans nu ze het nummer hebben aanpast, of staan ze er door hun reputatie zo slecht voor dat het een kansloze zaak is?