Verzoek afgewezen: verdachte van 'pepernotenruzie' blijft langer vastzitten

Het verzoek van zijn advocaat om de verdachte van de zogenaamde 'pepernotenruzie' voorlopig vrij te laten, is door de rechter afgewezen. Eerder werd beslist dat de 26-jarige inwoner van Hoorn zijn rechtszaak wel in vrijheid mocht afwachten. Maar nadat hij na zijn vrijlating contact had met getuigen, werd hij weer opgepakt.