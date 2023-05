Amélie Strens volgt Alexanders Scholtes op als stadsdeelvoorzitter Centrum

Amélie Strens wordt de nieuwe stadsdeelvoorzitter van het centrum. D66 maakt vanochtend bekend dat Strens voorgedragen wordt, benoeming is dan normaal gesproken een formaliteit. De huidige fractievoorzitter van de Noord-Hollandse tak van de partij vervangt Alexander Scholtes, die onlangs wethouder is geworden.

Strens zat in haar derde termijn als Statenlid. Met haar lange periode als lid van de Provinciale Staten en haar ervaring als fractievoorzitter, is zij volgens D66 de juiste kandidaat voor een nieuwe rol als stadsdeelvoorzitter. "Met Amélie hebben we een politiek bedreven stadsdeelbestuurder, met partijbestuurlijke ervaring, die staat voor haar zaak. Ook heeft ze de verbindende kracht die van belang is op de uitdagende dossiers in het stadsdeel", reageert Amsterdamse fractievoorzitter Ilana Rooderkerk.

Aanpak binnenstad de grootste uitdaging

Het stadsdeel is voor de geboren Nijmeegse niet een onbekende plek. Strens was eerder actief als bestuurder en campagneleider. "Het stadsdeel Centrum is de plek waar mijn actieve politieke betrokkenheid is begonnen. Het voelt goed om hier weer terug te mogen keren als stadsdeelvoorzitter", aldus Strens.

Eén van de dossiers waar Strens mee te maken gaat krijgen is de aanpak van de binnenstad. Ze noemt dat zelf inhoudelijk gezien de grootste uitdaging. "Het is belangrijk dat de balans tussen wonen, toerisme en werken weer hersteld wordt. Zodat de binnenstad weer een plek wordt waar Amsterdammers graag komen."

Nu D66 Strens heeft voorgedragen als stadsdeelvoorzitter moet er door de gemeenteraad nog worden gestemd tot haar officiële benoeming. Als de raad instemt met de benoeming dan gaat zij in september, na haar zwangerschapsverlof, aan de slag.