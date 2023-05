Meer dan vijftig jaar getrouwd? Gooise bruidsparen gezocht voor nieuw televisieprogramma

Wat is het geheim achter een goed huwelijk? Die vraag staat centraal in een nieuw televisieprogramma op streekzender NH Gooi. Presentatrice en programmamaakster Astrid Cattel gaat op zoek naar bruidsparen die al meer dan vijftig jaar met elkaar getrouwd zijn.

50 jaar getrouwd zijn is voor velen moeilijk voor te stellen. Het is een hele prestatie. Hoe blijf je in al die jaren werken aan het goed huwelijk? Astrid zoekt naar het geheim. Daarnaast wordt er natuurlijk ook uitgebreid gekeken naar de meest romantische verhalen. Hoe sloeg de vonk destijds over? En zijn er nog altijd vlinders te voelen?

Meld je aan

De eerste aflevering is vanaf volgende week te zien op NH Gooi, maar nieuwe bruidsparen zijn nog van harte welkom. Ben je meer dan vijftig jaar getrouwd en nog stapelverliefd? Duik in het fotoalbum en deel het bijzondere verhaal of de speciale boodschap. Astrid komt je graag persoonlijk feliciteren. Aanmelden? Stuur een mail naar [email protected].