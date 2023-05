Twee jaar cel en jeugd-tbs geëist tegen hoofdverdachte van aansteken dodelijke Hilversumse woningbrand

Twee jaar is de maximale gevangenisstraf voor minderjarigen. De Hilversumse verdachte wordt - ondanks dat hij nu 19 jaar is - berecht volgens het jeugdstrafrecht, omdat hij op het moment van de brand minderjarig was.

Dodelijke woningbrand

De jonge Hilversummer wordt er van verdacht twee jaar geleden - op vrijdag 28 mei 2021 - in het holst van de nacht de tuin van het huis te zijn in geslopen om vervolgens een jerrycan benzine door de brievenbus leeg te gieten en aan te steken.

De brand had fatale gevolgen. Op de eerste etage van het huis lagen de bewoners, Marco Witkamp en Vanessa Vos, te slapen. Ze werden overvallen door de vlammen en zaten als ratten in de val. De brandweer kon het echtpaar nog uit het huis halen. Ze werden op straat gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar dat was tevergeefs: Vanessa overlijdt dezelfde dag, Marco een dag later.