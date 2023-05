Amsterdam aA nl Dolly Bellefleur: "Ik probeer op een luchtige manier zware onderwerpen aan te kaarten"

In de serie Iconen voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat Dolly Bellefleur, entertainer en liefdesambassadeur.

biografie naam: Dolly Bellefleur (Ruud Bouma) geboren: Huizen, 1961 beroep: entertainer, tekstschrijver bijnaam: Beauty with brains erelijst: Roze lieverdje (2012), Andreaspenning (2014), Bob Angelo penning (2020)

Dolly Bellefleur - Robert Jan de Boer

Dolly Bellefleur zie je onmogelijk over het hoofd. Met haar volle bos haar en haar bijzondere en kleurrijke creaties is ze een opvallende verschijning. Deze robes, zoals ze haar creaties liever noemt, zijn haar handelsmerk geworden. Heb je daar zelf ook de hand in? Nee, ik ben wat dat betreft heel onhandig. Ik heb al jarenlang dezelfde ontwerper, Tycho Boeker. We hebben vanaf het begin geprobeerd een eigen stijl te ontwikkelen. Geen kleding die voor de hand ligt. En hij weet precies wat jij wil? Ja. Vooral die benen etaleren. Ik word ook wel vergeleken met Marlene Dietrich. Marlene Dietrich was een Duits-Amerikaanse zangeres over wie Godfried Bomans ooit zei: "had mijn vrouw maar één zo'n been" (red). Wat doe je om die benen zo strak te houden? Traplopen. Heel veel trappen lopen. Ik kan het je aanraden. Hoe ben je entertainer geworden? Ik had als kind al veel opgetreden. Op een gegeven moment was dat op de achtergrond geraakt. Ik liep toen best wel een tijd met mijn ziel onder mijn arm, dat ik echt niet wist wat ik wilde. Ik kwam toen Onno van Dijk tegen, die was directeur van het Antony theater. Een heel intiem theater waarbij je dicht op de mensen zat. Ik ging daar een keer naar een voorstelling kijken. Na afloop sprak ik met de directeur, die voelde dat ik ook wilde optreden. Hij stelde voor dat ik als Dolly een keer een revue zou presenteren. En ik zei meteen: ja!

Dolly in het begin van haar carrière - Persbureau De Boer, Noord-Hollands Archief

"Ik merkte dat ik meer kon zijn dan artiest. Dat ik door mijn liedjes ook iets teweeg kon brengen" Dolly Bellefleur, entertainer

Stond Dolly al meteen? Nee, niet echt. Ik had een hele kleine rol. Ik presenteerde alleen, ik zong nog niet. Het was de enige show waarbij ik mijn kostuums van het Waterlooplein had gehaald. Inhoudelijk was ik ook heel anders. Ik had nog geen eigen teksten. Heel klein was het allemaal nog. Al vrij snel werd ik gevraagd om bij het Homo-monument op te treden. Toen merkte ik dat ik meer kon zijn dan artiest. Dat ik door mijn liedjes iets teweeg kon brengen.

Ik heb meegedaan aan een anti-Poetin-demonstratie in 2013. Toen had Poetin een vreselijke wet aangenomen in Rusland, de anti-homo-propagandawet. Hij zat op dat moment te eten in het Scheepvaartmuseum. Mijn motto is al heel lang: "laat liefde regeren." Ik verbaas me er nog steeds over, na al die jaren, dat mensen zich zo druk kunnen maken over het liefdesleven van een ander. Wat maakt het nou uit of je van een man houdt, of van een vrouw of van allebei. Of je vindt het fijn om af en toe vrouwenkleren te dragen. Laten we die verschillen koesteren. Waarom maak je je niet druk om het milieu, als je je zo nodig druk moet maken. Ik heb dat nooit begrepen.

Ik begreep dat je met deze boodschap ook langs scholen gaat. Ja, ik ben daarvoor ooit gevraagd door een school. Daar was ik heel blij mee. Ik ben als kind jarenlang gepest omdat ik anders was dan andere kinderen. Een trauma is een groot woord, maar het blijft je altijd bij als je gepest bent. In die tijd kon ik daarover met niemand praten, dus ik vind het nu belangrijk om naar scholen te gaan. Al zijn het maar één of twee kinderen die ik een steuntje in de rug kan geven als tante Dolly, dan vind ik dat fijn. Ik merk soms dat bijvoorbeeld jongetjes het maar gek vinden dat ik daar zo in vol ornaat aankom. Vaak heb je bij die scholen een soort voetbalkooi. Dan vind ik niks leuker om als Dolly te gaan voetballen, om zo die jongetjes op het verkeerde been te zetten. Die verwachten niet dat ik ga voetballen, op die manier probeer ik een beetje het ijs te breken. Ben jij een soort activist? Ik probeer op een luchtige manier zware onderwerpen aan te kaarten. Ter lering en vermaak, maar niet met zo'n vingertje.