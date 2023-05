Piepjonge zeehondenpup gevonden op strand Texel, uitzonderlijke vondst voor begin mei

Normaal gesproken piekt het geboorteseizoen van de gewone zeehonden in de Waddenzee pas rond de langste dag van het jaar: 21 juni. Dat deze pup dus al op 8 mei op het strand ligt, is uitzonderlijk. Niet alleen aan de placenta en de navelstreng is te zien dat deze pup prematuur geboren is, maar ook door de witte vacht. Deze zeehondensoort verliest de witte geboortevacht eigenlijk al in de baarmoeder.

Spannend

Na de vondst is het dier meegenomen naar de opvang, waar het verzorgd wordt. Of de pup het gaat halen, is volgens Ecomare nog erg spannend. "De dierenarts heeft de navelstreng afgebonden en de pup onderzocht. De longen en het hart klonken goed, al was haar ademhaling wel snel en haar temperatuur iets verhoogd. De pup weegt 8,2 kilo, een prima gewicht", laat de opvang weten.