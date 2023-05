Vrienden nemen afscheid van 'krokodillenman' Ferry Torrez (54): "Met een lach en een traan"

Vrienden hebben gisteren afscheid genomen van 'krokodillenman' Ferry Torrez (54). Ferry, de man die vier alligators bij hem in Oost had wonen, overleed afgelopen vrijdag aan de gevolgen van kanker. Met zijn reptielen was Ferry een bekend gezicht in de circuswereld, maar ook in de Amsterdamse gayscene wist iedereen wie Ferry was.