Autoriteit Persoonsgegevens maakt zich zorgen over intern toezicht gemeente Amsterdam

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) maakt zich zorgen over de onafhankelijkheid van het interne toezicht bij de gemeente Amsterdam en of dit wel goed is geregeld. Volgens de wet zijn organisaties namelijk verplicht een interne privacytoezichthouder in dienst te hebben. Dit is de functionaris gegevensbescherming (FG), die onafhankelijk toezicht houdt op de organisatie en deze daarnaast advies geeft.

Privacygevoelige informatie

Vice-voorzitter AP, Monique Verdier benadrukt dat een grote stad als Amsterdam, waar veel privacygevoelige informatie van burgers wordt verwerkt, het interne privacytoezicht goed op orde moet hebben. "Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig omgaat met hun gegevens, en dat het toezicht daarop deugt en onafhankelijk is ingericht."

De AP heeft daarom nu aan de wethouders Hester van Buren (P & O) en Alexander Scholtes (ICT) gevraagd om namens het college van B en W van de gemeente naar de AP te komen om uitleg te geven over de positie van hun internet privacytoezichthouder. Na dit gesprek beslist de AP welke stappen nodig zullen zijn.