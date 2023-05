Eigen strandafgang voor oud-voetballer Piet Keur

Oud-voetballer Piet Keur is sinds kort naamgever van een eigen strandafgang in Zandvoort. Een pad dat van de boulevard naar strandtent Mango's loopt, heet nu de 'Piet Keurafgang.'

De 'Piet Keurafgang was er nooit gekomen als het Zandvoorts Museum hem niet buiten de foto-expositie had gehouden over beroemde Nederlanders die in de badplaats wonen of er ooit hebben gewoond. Vrienden van Keur vonden dat de vroegere voetballer daarmee tekort werd gedaan en maakten een eigen straatnaambord voor de ras-Zandvoorter. Tekst gaat verder onder de video.

Piet Keur - NH Nieuws

"Piet verdient eigenlijk een standbeeld, maar dat hebben ze bij dat museum niet helemaal begrepen", zegt Glenn Jansen, bedrijfsleider van Mango's en vriend van Keur. "Dat hij geen deel uitmaakt van de expositie, is belachelijk. Daarom hebben wij de strandafgang naar hem vernoemd. Dat is tenminste nog íets." Piet Keur, oud-spits van onder meer Haarlem, AZ, FC Twente en Feyenoord, vindt het 'gek dat in het Zandvoorts Museum mensen worden geëxposeerd die hier maar een paar jaar hebben gewoond.' Zomerhuisje Keur: "Dat Jan Lammers erbij staat is natuurlijk volkomen terecht. Hij is een heel goede autocoureur geweest en een echte Zandvoorter. Maar ik zie namen voorbij komen van mensen die hier hoogstens een paar jaar hebben gewond. Misschien hebben ze een tijdje een zomerhuisje gehad." Onder meer Toon Hermans, een cabaretier uit Limburg, zou maar kort in Zandvoort hebben gewoond. Toch heeft hij een prominente plek op de tentoonstelling. Keur 'zit er niet mee'. Hij heeft nu per slot van rekening een eigen straat. "Geweldig! Heel mooi dat die gasten dit voor mij hebben gedaan."

Directeur museum: "We moeten scherpe keuzes maken" Hilly Jansen, directeur van het Zandvoorts Museum, zegt dat voor de fototentoonstelling twee gastcuratoren zijn ingehuurd 'die hun eigen afwegingen hebben gemaakt.' Jansen: "We hebben maar heel weinig ruimte, dus ze moesten scherpe keuzes maken. Met dit soort dingen heb je altijd discussie. Ik vind Piet een heel aardige man en vorig jaar nog is er een grote foto van hem geplaatst op de boulevard, samen met modeontwerper Frans Molenaar. Dus we zijn hem zeker niet vergeten."