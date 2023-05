Krimp Schiphol houdt ook niet nieuwe vliegmaatschappij uit India tegen

Opnieuw meldt zich er een nieuwe luchtvaartmaatschappij zich op Schiphol. Vanaf 11 juni start Air India met vier vluchten per week tussen New Delhi en Amsterdam. Vorige maand werd ook al bekend dat de Amerikaanse budgetmaatschappij Jetblue start- en landingsrechten op Schiphol heeft weten te veroveren, terwijl de luchthaven van het kabinet vanaf eind dit jaar moet krimpen.

Air India is de nationale luchtvaartmaatschappij van India, net zoals KLM dat voor Nederland is. Met de komst van Air India is er na vier jaar weer een Indiase maatschappij op Schiphol, na het faillissement van Jet Airways in 2019. Die maatschappij vloog naar New Delhi, Mumbai en het Canadese Toronto en werkte samen met KLM. Air India gaat op de route naar Delhi de concurrentie met KLM aan.

De komst van de Indiase maatschappij valt op. Schiphol staat aan de vooravond van een krimp in het aantal vluchten per jaar, van 500.000 naar 440.000, en zal vliegmaatschappijen moeten gaan weren en start- en landingsrechten inperken.

Jetblue

Vanaf eind augustus start ook Jetblue uit de Verenigde Staten met nieuwe vluchten op Schiphol. Eerst wordt er tussen New York en Amsterdam gevlogen, vanaf september komt daar de route naar Boston bij.

Jetblue aasde al jaren op vluchten naar Schiphol en voegde zich in maart ook bij de luchtvaartmaatschappijen die de Staat aanklaagden. De overheid wilde door middel van een experimenteerregeling versneld krimpen naar 460.000 vluchten per jaar. De rechter gaf de luchtvaartmaatschappijen gelijk dat de overheid een verplichte beoordelingsprocedure door de Europese Commissie niet mag overslaan.