Handjes uit de mouwen: jubilerend BUUV knapt tuinen in Haarlem en Bloemendaal op

Burenhulpplatform BUUV bestaat inmiddels alweer 12,5 jaar. Het platform bemiddelt tussen mensen die ergens hulp bij nodig hebben en vrijwilligers die de handen uit de mouwen willen steken.

Zo zijn er in Haarlem en Bloemendaal veel mensen die als taalcoach actief zijn. Ze maken nieuwkomers wegwijs in de samenleving en helpen met de Nederlandse taal. Andere vrijwilligers helpen met kleine, vrijblijvende klusjes, zoals het ophangen van een lamp of het verwijderen van onkruid in de tuin.

Schoffelen

En zo belandde de verslaggever in een kleine achtertuin in het centrum van de stad. De borders staan vol groene planten, maar de grote vraag is: wat is onkruid en wat zijn de 'goede' planten?

Annette Mulder is normaal gesproken kantoormedewerker bij BUUV, maar is voor de gelegenheid als vrijwilliger aan de slag. We overleggen met onze opdrachtgeefster en besluiten dat we een klein deel van het onkruid toch maar laten staan. Het bloeit mooi, dus waarom zou je alles weg schoffelen?

Op de website van VWC-BUUV blijken tientallen mensen op zoek te zijn naar een helpende hand in de tuin. Soms gaat het om zwaar werk: het verwijderen van tuintegels bijvoorbeeld. Maar deze klus aan de Kinderhuisvest is in een goed uur geklaard, inclusief koffiepauze.

Tip Top Tuinen

De achtertuin ziet er weer 'tip top' uit, zoals ze het bij BUUV noemen. We hebben in ieder geval ons best gedaan. De vlinderstruik en de hortensia hebben weer een vrijstaande plek en de aardbeienplantjes hebben het allemaal ongeschonden doorstaan. De bewoonster is blij en gaat direct met bloemzaad aan de slag.

Ook Annette van BUUV is tevreden, al zit haar jurk inmiddels onder de aarde. "Ik ben niet helemaal kantoorschoon meer, nee", lacht ze. Ook de verslaggever heeft zwarte handen. Maar het was de moeite waard: een kleine moeite, groot plezier.

Jubileum

BUUV werd in 2010 gelanceerd. Eigenlijk is het bewonersplatform ontstaan uit een bezuinigingsmaatregel van de gemeente Haarlem. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning werd uitgekleed en de gemeente wilde het wegvallen van die hulp op een laagdrempelige en goedkope manier oplossen.

Directeur Linda Wegman van VWC-BUUV: "Destijds was het doel vooral om zorgkosten uit te sparen. Als inwoners elkaar kunnen helpen, dan heeft de gemeente een kleinere rol. Maar inmiddels is het ook zo dat mensen die hulp vragen zelf ook anderen helpen."

Er is de afgelopen jaren wel een en ander veranderd bij BUUV, vertelt Wegman. "In de beginjaren ging de bemiddeling vooral telefonisch. Nu wordt ongeveer de helft van de matches online gemaakt. Mensen komen na het werk thuis en kijken 's avonds even snel of er nog een leuke hulpvraag voor ze is."