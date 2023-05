P+R-tarief explodeert: prijs daluren stijgt met 500 procent

Het voor 1 euro in de daluren parkeren op park en ride-locaties in de stad is vanaf 1 juli verleden tijd. De prijs stijgt naar 6 euro per dag. Het spitstarief wordt ook verhoogd: van 8 naar 13 euro per dag. Ook zal het totaal aantal plekken gaan afnemen: P+R Zeeburg I sluit volgend jaar, en het is nog maar de vraag of er toekomst is voor Zeeburg II en Noord.

De P+R-terreinen zijn voor de gemeente nu niet 'kostenneutraal' en moeten dat wel worden, schrijft wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) vandaag in een brief aan de gemeenteraad. Ze zouden de gemeente bij behoud van de huidige tarieven anders namelijk behoorlijke tekorten opleveren: in 2023 3,6 miljoen euro, in 2024 3,9 miljoen euro en in 2025 4,0 miljoen euro.

Omdat er weinig mogelijkheden zijn om de lasten van de terreinen te verminderen, is besloten dat de baten verhoogd moeten worden in de vorm van een hoger parkeertarief, schrijft Van der Horst. Die zijn sinds 2012 niet meer aangepast. En dat terwijl de tarieven van parkeren op straat in 2019 al wel fiks zijn verhoogd.

'Acceptabel'

Volgens de wethouder is uit klanttevredenheidsonderzoeken gebleken dat gebruikers een stijging van het daltarief naar ongeveer 7,50 euro acceptabel vinden. De nieuwe prijs van 6 euro zou voor de meeste bezoekers nog steeds een 'aantrekkelijk tarief' zijn volgens haar.

Verder schrijft de wethouder dat de zogenaamde 'centrumcheck' (waarbij wordt gecheckt door middel van de ov-reishistorie of iemand echt doorgereisd is naar het centrum) komt te vervallen. In plaats daarvan wordt gecontroleerd of iemand überhaupt overstapt op het ov, naar waar dan ook in de stad. Daar wordt misschien ook deelvervoer aan toegevoegd.

Dit allemaal met het doel om het gebruik van de parkeerterreinen breder in te zetten en het gebruik makkelijker te maken.

Verdwijnen P+R

Desalniettemin moet de P+R Zeeburg per 2024 sluiten omdat het gebied op de schop gaat. Ook in Noord moet het P+R-terrein misschien om deze reden verdwijnen. De gemeente is aan het onderzoeken waar de verloren capaciteit kan worden gecompenseerd. Sowieso onderzoeken ze andere mogelijkheden om 'bezoekers van Amsterdam, die met de auto reizen, eerder in de reis af te vangen'.

De P+R-plek in Weesp blijft nog steeds gratis gedurende de dag.