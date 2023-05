Genieten is niet genoeg in Museum Kranenburgh: "Bezoeker moet nadenken over relatie mens en natuur"

"Het is niet per se vreedzaam, het is ook wel dreigend. Een soort kolkende massa zie je terug". Als artistiek directeur Colin Huizing van museum Kranenburgh over het werk van Claudy Jongstra spreekt, voel je hoeveel het gigantische vilten wandkleed hem doet. De 'Guernica de la Ecologia' heeft dan ook een bijzonder verhaal.

"Het kleed is net zo groot als het beroemde schilderij 'Guernica' van Picasso. Hij schilderde dat in 1937 naar aanleiding van een bombardement op het Spaanse stadje Guernica. Het is een pamflet tegen oorlogsgeweld. De Guernica van Claudy Jongsta kun je zien als een manifest. Zij roept op om na te denken over de manier waarop we met de natuur omgaan." Huizing hoopt dat het werk ook oproept tot handelen: "Het reikt verder dan de museummuren."

Een belangrijk verhaal

Het museum in Bergen heeft maar liefst drie nieuwe tentoonstellingen; naast Claudy Jongstra is er werk van de Spaanse Christina Lucas te zien en er is de expositie A touch of light van verschillende kunstenaars. Alle drie de tentoonstellingen zijn ze op hetzelfde moment geopend. En alle drie gaan ze over de relatie tussen mens en natuur.

Met deze exposities laat Kranenburgh zien dat je als museum niet alleen maar kunst hoeft te tonen, maar ook een belangrijk verhaal kan vertellen. Voor directeur Huizing is dit niet meer dan vanzelfsprekend. "Wij willen ook dat bezoekers nadenken over de manier waarop je je verhoudt tot de natuur. En dan ontkom je er niet aan dat urgente kwesties aan de orde worden gesteld."

Nog tot en met half september kan iedereen die wil nadenken over zijn eigen rol in de natuur OF die gewoon wil genieten van de mooie kunst komen kijken in Bergen.