José hoorde harde klap en trof grote ravage aan bij dodelijk ongeluk veerpont Breezand

Voor José Gortmans uit Breezand was afgelopen nacht er eentje om niet snel te vergeten. Het is even voor middernacht als hij opeens een harde klap buiten hoort. Vuurwerk denkt José, maar eenmaal uit het raam te hebben gekeken ziet hij voor de veerbootopgang voor zijn huis een auto staan waar veel rook uitkomt.

De slagboom bij de veerpont na het ongeluk - NH Nieuws / Kelly Blok

Het blijkt een 42-jarige automobilist uit Hollands Kroon die rond tien voor twaalf tegen een dukdalf van de veerpont in Breezand tot stilstand kwam. José Gortmans, die pal naast de veerpont woont, hoorde een harde knal en rende snel naar buiten. Hij belde meteen met 112, want wist dat het foute boel was. In onderstaande video vertelt José wat hij voor zijn huis aantrof (tekst gaat door onder de video).

Omwonende José vertelt wat hij aantrof bij de veerpont in Breezand - NH Nieuws

De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse, maar hebben niks meer voor de man kunnen betekenen. Wel is er die nacht nog onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeluk, maar daar is op dit moment nog niets over bekend. De politie kon eerder vandaag wel al bevestigen dat het een eenzijdig ongeval was. Ongewone werkdag Er is flink wat schade aan de dukdalf en de slagboom bij de veerbootopgang. Harma Schwarz, die vanochtend dienst had op het pontje, wist niet wat ze zag toen ze even na zes op haar werk arriveerde. "Ik dacht dat de slagboom opgeblazen was ofzo", vertelt ze. "Maar ik zag al gauw wat onderdelen van een auto en ook dat de paal scheef stond." Ze concludeerde al gauw dat het pontje zo niet kon varen en belde haar leidinggevende. "Ook die wist nog van niks. Die belde de calamiteitendienst en zij hadden wel al een melding gehad vannacht", legt de schipper uit. Tekst gaat door onder de foto

De dukdalf is ernstig beschadigd en moet vervangen worden - NH Nieuws / Kelly Blok