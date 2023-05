Máxima en Willem-Alexander geland op kletsnat Texel

Het koningspaar is op bezoek op Texel. Veel publiek wil een glimp opvangen van koning Willem-Alexander en koningin Máxima bij museum Kaap Skil in Oudeschild. Het koninklijk paar is in de stromende regen met helikopter vanuit Den Haag naar het eiland gekomen en landt op het plaatselijke vliegveld. Daar zijn ze ontvangen door onder meer de commissarissen van Friesland en Noord-Holland Arno Brok en Arthur van Dijk.

Vervolgens ging de delegatie naar museum Kaap Skil. Daar stonden in de Heemskerckstraat een paar honderd mensen klaar om een glimp op te vangen van koning Willem-Alexander en koningin Maxima.

Museumdirecteur Corina Hordijk verwelkomde de koning en koningin en gaf het gezelschap een rondleiding langs de bijzondere objecten, waaronder de zijden 17e-eeuwse jurk die is opgedoken uit het Palmhoutwrak. De collectie laat de rijke geschiedenis zien die zich afspeelde voor de kust van Texel, de Reede van Texel.

Aanhoudende regen

Het koninklijk paar ging in gesprek over het maatschappelijk belang van de collectie en het onderzoek, conservering en behoud van de archeologische vondsten. Het was de bedoeling dat koning Willem-Alexander en koningin Maxima nog een korte wandeling zou maken door het dorp. Maar vanwege de aanhoudende regen werd hier vanaf gezien.

Hierna gaat de stoet naar schapenboerderij De Waddel waar met Texelse ondernemers wordt gesproken over toekomstbestendig en klimaatadaptief ondernemen. NH Nieuws is erbij en doet later vandaag uitgebreid verslag.

In onderstaande video is te zien hoe koning Willem-Alexander en koningin Maxima arriveerden met de helikopter op Texel International Airport: