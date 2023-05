Grote zoektocht naar 'verdacht persoon' in Uithoornse wijk blijkt storm in glas water

Uithoornaars die in de omgeving van het Amstelplein en de Meerwijk wonen, waren vanmiddag mogelijk getuigen van een grote zoekactie van de politie. De actie liep uiteindelijk met een sisser af: na een zoekactie van enkele uren schatte de politie in dat er niets aan de hand was.

Rond het middaguur krijgt de politie een alarmerende melding binnen, waardoor het zekere voor het onzekere wordt genomen en de politie groot opschaalt. Zo cirkelde een politiehelikoper uren boven een gebied en zoekt de politie onder meer met honden.

Aan een verslaggever laten omstanders weten dat er mogelijk gezocht wordt naar een persoon in een bootje in de Amstel, die daar mogelijk in/of uit zou zijn gesprongen. De politie kan dit niet bevestigen, maar een woordvoerder laat wel weten dat er inderdaad tijdens de zoektocht naar een bootje is uitgekeken.

Geen strafbaar feit

"Het bleek een storm in een glas water en de verdachte is ook niet aangetroffen", laat de woordvoerder aan NH weten. Waar de persoon in eerste instantie van werd verdacht, wil hij niet zeggen. "Uit navraag bij getuigen en de melders bleek dat er geen strafbaar feit was gepleegd. Daarom is de zoektocht losgelaten."