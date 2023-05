Oorlogsverzamelaar Robin (22) laat collectie zien op V-Day: "Geschiedenis van Hilversum is mijn favoriet"

Chocoladeletter

Een bijzonder stuk uit de collectie van Robin is de chocoladeletter die is gemaakt in Nederlands-Indië en later werd verscheept naar Engeland. De chocoladeletters werden door de RAF, Royal Air Force in 1941 uit vliegtuigen gegooid in Harderwijk. De chocoladeletter is heel erg zeldzaam, want er zit nog chocolade in en de letter is nog heel.