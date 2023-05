Komt er vandaag duidelijkheid over de toekomst van het asielschip in Velsen?

Vandaag komt Velsen naar alle verwachting met een visie over hoe het verder moet met de opvang van vluchtelingen in de gemeente. Nu bivakkeren er nog ruim 200 asielzoekers op cruiseschip De Silja Europa aan de VOB-kade in Velsen-Noord. Maar dat wordt nog steeds een tijdelijke situatie genoemd. In Velsen-Noord verwachten ze dat er ondanks beloften en een volksraadpleging gewoon een opvangschip blijft liggen aan de VOB-kade.

Niet de vraag óf er opvang komt maar de vraag hóe ligt al een tijdje op tafel in Velsen: komt er opvang op het land of komt er een ander, kleiner schip? En waar wordt dat schip dan neergelegd? Mogelijk komt er vandaag antwoord op die vragen. In Velsen-Noord verwachten ze er niet veel van: "Ze komen vast weer met oude koek aanzetten, die verhalen kennen we wel", zegt Leo Aardenburg raadslid en bloemenman in Velsen-Noord.

De Silja Europa ligt nog steeds aan de VOB-kade Velsen-Noord, het had allang weg moeten zijn. Maar ondanks alle beloftes van de gemeente werd de termijn verlengd. Velsen zoekt al maanden naar een locatie om zo'n driehonderd vluchtelingen voor een langere periode onder te brengen. En hoewel er vier locaties in beeld zouden zijn, zijn veel bewoners in Velsen-Noord ervan overtuigd dat de opvang blijft waar deze is: aan de VOB-kade in Velsen-Noord.

"Ik verwacht helemaal niets van de bericht van het college", zegt Jopie Nijman die al jaren opkomt voor de belangen van Velsen-Noord. Eerder kreeg zij burgemeester Dales al op de koffie om de situatie in haar Velsen-Noord te bespreken. Jopie heeft daar geen goede herinneringen aan: "Toen begon hij weer over de puzzelstukjes die gezocht moesten worden, toen wist ik het al, er komt gewoon weer een schip aan de VOB-kade, en ik verwacht niet dat er vandaag iets anders uitkomt." Jopie vindt de opvang van asielzoekers in Velsen-Noord een te grote belasting voor het sociaal kwetsbare dorp.

Ouwe koek

Ook Leo Aardenburg, raadslid voor lokale partij LGV en Velsen-Noorder in hart nieren Leo Aardenburg verwacht niet veel nieuws vandaag. "Volgende week donderdag praten we erover in de gemeenteraad dan hoop ik dat er echte stappen gezet worden", aldus Aardenburg. Hij verwacht dat de gemeente met locaties komt die om allerlei redenen niet geschikt zijn of nog geschikt gemaakt moeten worden. En dat dan met het argument tijd alsnog gekozen wordt voor de oplossing VOB kade. Volgens Aardenburg zou de gemeente meer moeite moeten doen om draagvlak te creëren voor de opvang in Velsen-Noord. "Als ze het dorp zouden aansluiten bij het project Van Pont tot Park dan zou Velsen-Noord er misschien nog wat beter van worden." Volgens Aardenburg zou er met de aansluiting bij het stadsvernieuwingsproject van Pont tot Park geld vrijkomen voor broodnodige investeringen in Velsen-Noord.

Precair

Hans Jaspers zet zich al jaren op allerlei manieren in voor het dorp maar hij houdt zich liever op de vlakte als het over het schip en haar bewoners gaat: "Het ligt te gevoelig. Ik houd me liever bezig met de relatie tussen de gemeente Velsen en Velsen-Noord los van het schip en de bewoners; dat is positiever." Hij geeft aan een beetje moe te zijn van de discussies over de Silja Europa. Hij hoopt dat de gemeenteraad besluit een nieuwe start te maken als het om de opvang van asielzoekers gaat: "Het zou mooi zijn als het college in opdracht van de raad een nieuwe procedure start compleet met een degelijk burgerparticipatie traject", aldus Jaspers.