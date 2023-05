Laatste stenen Haarlemse spoorwachtershuisjes mogen worden gesloopt

De oude spoorwachtershuisjes langs de Koppestokstraat in Haarlem mogen worden gesloopt. Dat heeft de bestuursrechter in Haarlem bepaald. Erfgoedvereniging Bond Heemschut had bezwaar gemaakt tegen de sloop vanwege de grote cultuurhistorische waarde van de huisjes.

Spoorwachtershuisje Koppestokstraat - NH Nieuws / Rob Wtenweerde

De huisjes staan er sinds het einde van de negentiende eeuw en werden bewoond door 'spoorwachters'. Zij ontfermden zich over de bediening van de spoorbomen, de seinen en de inspectie van het spoor. In het stenen pand, gelegen tussen het spoor en de Koppestokstraat, zaten twee woningen. Het is één van de laatst overgebleven 'dubbele wachterswoningen' in de nog oorspronkelijke bouw in Haarlem. Alleen langs de Leidsevaartweg tussen Heemstede en Bennebroek staat er nog één langs het spoor, maar die is niet meer in de oorspronkelijke staat. Eerst een gemeentelijk monument, maar later toch niet Een paar jaar geleden wees het college van Haarlem het pand nog aan als gemeentelijk monument, omdat spoorwegbeheerder ProRail toen ook al plannen had om het te slopen. De gemeente wilde dat liever voorkomen en eerst nog onderzoeken of het pand geen nieuwe bestemming kon krijgen. Dat onderzoek heeft uiteindelijk niets opgeleverd en het pand raakte sindsdien steeds verder in verval.

Spoorwachtershuisje Koppestokstraat Haarlem - NH Nieuws / Rob Wtenweerde