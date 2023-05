Vechtpartij tussen jongeren in druk Hoofddorps winkelcentrum: "Bekende groep"

Twee groepen jongeren zijn zaterdag rond 16:50 uur bij winkelcentrum Vier Meren in Hoofddorp tot twee maal toe met elkaar in gevecht geraakt. Eén van de groepen heeft aangifte gedaan van mishandeling.

Een vertegenwoordiger van het winkelcentrum laat aan NH weten dat beide groepen er vaak rondhangen. Hij wil uit angst voor vergelding anoniem blijven. "Sommige jongeren zijn best gevaarlijk en dragen weleens wapens. Ik schat dat ze tussen de 13 en 17 jaar oud zijn."

De politie sprak zaterdag met vier jongeren die in de buurt van de Douglas waren achtergebleven. Zij verklaren belaagd te zijn door een groep jongeren. "Op beide locaties heeft er een openlijke geweldpleging plaatsgevonden. Er zou gezegd zijn dat de jongeren hun spullen moesten afstaan en ze zijn daarbij mishandeld", laat een woordvoerder weten.

Uiteindelijk is er niks gestolen. De jongeren hebben aangifte gedaan. Op het moment van de vechtpartij was het erg druk in het winkelcentrum. Veel mensen kunnen dus iets hebben gezien dat de politie bij het onderzoek kan helpen.

Capuchons

Volgens de vertegenwoordiger is duidelijk bij welke groep de politie het moet zoeken. "Het is een hele bekende groep." Toch doet de politie een getuigenoproep. De vertegenwoordiger begrijpt wel dat ze zoveel mogelijk informatie van ooggetuigen willen verkrijgen om de juiste personen op te kunnen sporen. "Die jongens dragen allemaal capuchons en zijn dus niet allemaal makkelijk herkenbaar."