Oplettende buurmeisjes vinden ontsnapte 'tijgerkat'

Het baasje van Atlas was in paniek toen ze doorhad dat Atlas er niet meer was. "Het is de eerste keer dat hij ontsnapt is", vertelt ze. "Ik had hem buiten in de tuin vastgemaakt aan een tuigje met sterk klittenband. Even later was-ie weg"

Atlas is een Savannah, een kruising tussen een Serval en een huiskat. Deze soort zou minder gevaarlijk zijn dan een Serval, doordat hij minder wild bloed in zich heeft.

Gevaarlijk

Stichting AAP, dat veel wilde dieren opvangt, waarschuwt desondanks voor het huisdier: "De Savannah kat is niet levensgevaarlijk en zal niet zomaar mensen aanvallen, maar het blijft een wild dier. De Savannah wil altijd ontsnappen en kan dan gevaarlijk zijn", zegt een woordvoerder van de stichting. "Door hun instinct kunnen ze gevaarlijk zijn voor bepaalde (huis)dieren, omdat ze hier ook mee gevoed worden. Daarnaast kunnen ze agressief zijn bij mensen die ze niet kennen en te dichtbij komen."

Rasvereniging Savannah Kat (RVSK) geeft aan dat het diersoort inderdaad ander gedrag kan vertonen in situaties waarbij ze gestrest zijn. "Het is alleen geen agressief gedrag, maar een vorm van zelfbescherming."

Volgens de eigenaresse is Atlas niet gevaarlijk, maar juist heel lief. "De hele buurt kent hem en ze zijn daarom niet bang voor hem." Na ruim anderhalve dag kwamen twee buurmeisjes Atlas tegen op straat. De buurvrouw had hem gepakt en zo is Atlas veilig thuisgebracht. Het baasje is blij dat Atlas weer thuis is: "Dit soort katten zijn erg duur en worden vaak gestolen, ik was daarom erg blij en verrast dat hij weer thuis is gebracht."