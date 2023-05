'Hoornse jeugdinternational Sontje Hansen vertrekt transfervrij van Ajax naar NEC'

De overstap naar voetbalclub NEC in Nijmegen is verrassend te noemen, aangezien Ajax het contract van Hansen wilde verlengen. Ook stond hij in de belangstelling stond van enkele buitenlandse clubs. Jarenlang gold de in Hoorn geboren aanvaller als een groot talent binnen de jeugdopleiding van Ajax. Tot een doorbraak is het echter niet gekomen.

Met de clubleiding lukte het niet om tot een nieuwe overeenstemming te komen, waardoor het talent van Jong Ajax deze zomer gratis de deur uit loopt. De keuze voor Hansen, die op 18 mei zijn 21ste verjaardag viert, is gevallen op de Nijmeegse club. Hier tekent hij volgens het weekblad een contract tot de zomer van 2027.

Europees kampioen

Met de jeugd-internationals van Nederland onder 17 behaalde de Hoornse Sontje Hansen in 2019 de finale van het jeugd-EK. In deze beslissende wedstrijd om het Europees Kampioenschap zorgde hij voor het eerste doelpunt. Nederland won uiteindelijk met 3-1 van het jeugdteam uit Italië.

Vanwege zijn prestatie kreeg de aanvaller een speciale sportonderscheiding van de gemeente Hoorn. "Dat is leuk", vertelde Hansen over de onderscheiding. "Leuk dat de burgemeester mij kent enzo."