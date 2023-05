Opnieuw autobranden in Schalkwijk, politie gaat uit van brandstichting

Vanmorgen vroeg rond half vijf hebben twee auto's aan de Waddenstraat zware schade opgelopen, nadat ze in brand waren gestoken. Een derde auto liep lichte schade op. Afgelopen weekend zijn in totaal zes auto's in Schalkwijk door brand beschadigd geraakt.

Meerdere auto's in Schalkwijk in vlammen opgegaan

In de nacht van 5 op 6 mei raakten ook in Schalkwijk al drie auto's total loss, nadat één van de wagens in brand was gestoken en het vuur was overgeslagen naar de twee auto's die ernaast stonden geparkeerd. De politie vermoedt dat ook daar sprake is geweest van brandstichting. Of er een relatie is tussen de branden op beide locaties, wordt nog onderzocht.

Bij de brand van vanmorgen raakte één auto licht beschadigd aan een wielkap, zoals hieronder op de foto is te zien. Mogelijk is daar sprake geweest van een poging tot brandstichting, maar dat wordt ook nog door de politie onderzocht.