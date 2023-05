Een kinderfiets koop je tweedehands, maar een grafsteen? Da's nog wennen

Het lijkt zo mooi: gebruik een oude grafsteen, graveer 'm opnieuw, en voila: de steen is klaar voor hergebruik. Het kan, en gebeurt soms - maar deze circulaire oplossing loopt vaak stuk op financiële problemen. Een hergebruikte steen is bijna net zo duur als een nieuwe. En daardoor puilen de loodsen met oude stenen uit.

Onder de naam 'Circle Stone', werken steenhouwers en begraafplaatsen samen om afgedankte grafstenen een tweede leven te geven. Nabestaanden vinden het vaak fijn dat het natuurstenen monument niet vernietigd wordt. Maar omdat het heel duur is om een oude steen opnieuw te gebruiken, is er vooralsnog weinig vraag.

Volgens Ilse is dat wellicht te wijten aan onbekendheid. 'Veel mensen weten niet dat het bestaat'. Maar ze geeft toe dat de prijs van een tweedehands grafsteen daarbij een rol speelt. Een tweedehands steen is nauwelijks goedkoper dan een nieuwe. 'We hebben er best wel veel werk aan', aldus Ilse, 'dus voor het geld hoef je het niet te doen.' Mensen doen het voor hun eigen gevoel en voor de duurzaamheid.