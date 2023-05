Gratis kaartjes voor minima? Die kan iedereen bestellen

De kaartjes zijn bedoeld voor gezinnen die tot 130 procent van het minimuminkomen verdienen, al kan elke bewoner van één van de veertien gemeenten ze op de website aanvragen. "We doen een oproep om er alleen gebruik van te maken als je het nodig hebt", zegt een woordvoerder van de Vervoerregio. "Maar de inkomensgegevens controleren kunnen we niet vanwege de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, red.)."

De website is hier te vinden . Per adres worden acht kaarten gestuurd, die elk anderhalf uur geldig zijn. De kaarten zijn geldig in de bus, tram en metro in Amsterdam en dertien omliggende gemeenten. De veertien gemeenten vormen samen de Vervoerregio.

"We hopen dat we je op deze manier toch een beetje kunnen helpen in deze dure tijden"

De woordvoerder zegt dat de Vervoerregio hoopt op het goede in de mens. Wie een aanvraag doet krijgt een mail met onder meer de tekst: "Over 2 tot 5 weken krijg je de 8 kaarten per post. Je kunt er gratis mee reizen in de bus, tram en metro in het gebied van Vervoerregio Amsterdam. We hopen dat we je op deze manier toch een beetje kunnen helpen in deze dure tijden."

631.168 kaarten

In totaal maken 95.000 minimagezinnen in Noord-Holland aanspraak op de kaarten. Er is maar een beperkt aantal kaarten beschikbaar. Op het moment van publicatie waren er nog 631.168 kaarten beschikbaar. De kaarten zijn anoniem en worden niet geregistreerd, waardoor bijvoorbeeld uitkeringsinstanties er ook niet van op de hoogte zijn.

VVD-raadslid Daan Wijnants reageert verontwaardigd. "Wat een grap. Woensdag opheldering van de wethouder! "