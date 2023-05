Miljoenenschikking bedrijventerrein Berkhout blijft geheim: "Maar we geven niet op"

De schikking over bedrijventerrein Distriport in Berkhout hoeft niet openbaar te worden gemaakt. Projectontwikkelaars betaalden mogelijk luttele miljoenen aan de provincie. Actiegroep 'Berkhout is Boos' probeerde de deal boven tafel te krijgen, maar de Raad van State oordeelde dat die geheim moet blijven.

Berkhout is Boos heet vier jaar lang gestreden voor openheid van zaken. En dat ging niet alleen over het bedrag waarvoor geschikt is, legde woordvoerder Annet Wood eerder uit. "Ik vind dat wij als bewoners van Berkhout het recht hebben om te weten wat de plannen zijn, het is onze grond. Het gaat om belangen van de bewoners. Wat is de bedoeling met het terrein in de toekomst? Met wie is er wat afgesproken? We willen dat gewoon duidelijk hebben."

Claim: 27 miljoen euro

Ooit was het plan om van het terrein aan de Jaagweg een bedrijventerrein te maken. De provincie zou de grond aankopen en projectontwikkelaars Zeeman en De Peyler zouden die vervolgens overnemen en ontwikkelen. Dat laatste gebeurde nooit, dus diende de provincie een claim in van 27 miljoen euro. Maar om een slepende procedure te voorkomen, schikte de partijen in 2019 en werd de deal geheim verklaard.

Actiegroep 'Berkhout is Boos', en ook NH, deden een beroep op een Wob (Wet openbaarheid van bestuur) bij de provincie. Die wees het verzoek af, omdat de deal alleen getroffen kon worden als die geheim zou zijn. Bovendien zou het andere partijen inzicht geven wanneer de provincie bij geschillen bereid zou zijn om een schikking te treffen.