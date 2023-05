De Peiling: ook voor korte ritjes pak ik de auto

De auto, of toch liever de fiets? Voor een kort ritje naar het werk, de sportschool of de winkel pakken de meeste mensen toch vaak de auto uit macht der gewoonte. Daarom komt de overheid vandaag met de nieuwe campagne : “Kort ritje? Da’s zo gefietst”

De overheidscampagne, die drie jaar zal lopen, moet ervoor zorgen dat er begin 2025 honderdduizend mensen extra op de fiets naar hun werk gaan. In 2027 zou er 20 procent meer gefietst moeten worden dan in 2017.

Fietsland

Ons land is een echt fietsland, een kwart van alle verplaatsingen gaat met de fiets, en dat is nergens ter wereld zo hoog. Ook heeft ons land meer fietsen dan inwoners. Maar toch is de helft van alle autoritten korter dan 7,5 kilometer. Met de campagne 'Kort ritje? Da’s zo gefietst' wil de overheid de automobilisten erop wijzen dat fietsen gezonder en goedkoper is. De overheid heeft vorig jaar 780 miljoen euro uitgetrokken voor betere fietsvoorzieningen, zoals fietsenstallingen en fietspaden. Ook wordt de fietsveiligheid verbeterd.

Wat vind jij?

Laat jij de auto staan voor een kort ritje? Doe jij dat uit milieu-overwegingen of vind je het belangrijk om lekker in beweging te zijn? En hoe zit het met de fietsvoorzieningen bij jou in de buurt?