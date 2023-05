'Verdachte (24) bedreiging schoolplein in Grootebroek ontoerekeningsvatbaar'

De 24-jarige man die vorig jaar voor angstige momenten zorgde op een schoolplein in Grootebroek, is ontoerekeningsvatbaar. Dat concluderen deskundigen die een rapport over hem hebben opgesteld.

Tijdens een nieuwe tussentijdse zitting afgelopen maandag gaf de officier van justitie een samenvatting van een deskundigenrapport over de 24-jarige M. A. Hij was niet in de rechtszaal aanwezig.

Een psychiater en psycholoog die de verdachte onderzochten, oordelen dat hij lijdt aan schizofrenie, mogelijk verergerd door zijn cannabisgebruik. Beiden concluderen dat M. A. ontoerekeningsvatbaar is en het gevaar op herhaling matig tot groot als hij niet wordt behandeld.

De zaak is voor twee maanden aangehouden, om de reclassering te laten onderzoeken welke vorm van behandeling op de verdachte van toepassing is. Een tbs met dwangverpleging wordt niet uitgesloten. "Er zijn behoorlijk wat zorgen, hij wil geen medicatie innemen", aldus de officier van justitie.

Enorme impact

De 24-jarige M. A. zit al sinds november in voorarrest in de gevangenis van Vught, nadat hij tweemaal het schoolplein van basisschool ’t Vierspan in Grootebroek opstormde en daar voor flink wat angstige momenten zorgde. "Ik ga je vermoorden, ik maak je dood", riep hij terwijl hij een mes uit z'n zak pakt en dat omhoog houdt. Een 12-jarig meisje, Norah, werd bedreigd met een mes en in het gezicht geslagen.

Het maakt nog steeds impact bij Norah: "De bedreiging heeft een enorme impact op haar gehad, dat merk je nu ook nog steeds. Ze durft iets meer en is iets zekerder, maar krijgt ook nog wel steeds hulp", zegt vader Roy Boogaard tegen NH.

In juli is er opnieuw een tussentijdse zitting gepland in de zaak. De inhoudelijke behandeling vindt later plaats. Morgen wordt bekend of hij langer in voorarrest blijft of niet.