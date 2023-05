Flatbewoners Uithoorn gaan watersnood samen te lijf: "Iedereen hielp elkaar"

De bewoners van vier ondergelopen woontorens aan de Meerkikker in Uithoorn gingen het water gisteren samen met bezems te lijf. Door de hevige regenval waren de garages, kelderboxen en in twee flats ook liftschachten volgelopen met water.

"De meeste mensen waren toevallig thuis, dus iedereen is elkaar gaan helpen. Als de toren van één kelder schoon was, ging iedereen bij de ander helpen."

Kort nadat de gigantische regenbui gisteren begon, werd duidelijk dat het foute boel was. Vier van de vijf flats begonnen vol te lopen met water. Bewoner Bert-Jan Klein vertelt dat direct een schoonmaakploeg van bewoners in actie kwam.

Voor de zekerheid werd wel nog even de brandweer gebeld, maar die liet Klein weten op korte termijn niks te kunnen doen om meer overlast te voorkomen. Mogelijk gaat het deze week weer hard regenen. In twee flats waren ook de liftschachten ondergelopen met water. De liften zijn daarom uit voorzorg buitengebruik gesteld. "Anders zou er misschien iemand onderweg vast komen te zitten", legt Klein uit.

De schade lijkt in eerste instantie mee te vallen, schat hij in. "Er staan over het algemeen dingen als fietsen, flessen en tuingereedschap in de garageboxen", weet de bewoner. "Ik denk dan ook niet dat er superveel schade is." Vandaag gaat een schade-expert bekijken of er schade is aan de gebouwen zelf.

Meer waterschade

Ook in de rest van de regio zorgde wateroverlast gisteren voor problemen. Zo moest in Amstelveen een supermarkt de deuren sluiten nadat het pand onder was gelopen. Op de A9 mochten auto's tijdens het hoogtepunt van de buien nog maar 50 km/u rijden. Het KNMI gaf voor de middag code geel af.