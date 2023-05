42-jarige man uit Hollands Kroon blijkt slachtoffer ongeluk bij pontje Breezand

De automobilist die vannacht overleed na een botsing tegen een dukdalf van de veerbootopgang op de Molenvaart in Breezand is een 42-jarige man uit de gemeente Hollands Kroon, bevestigt een woordvoerder van de politie. Op dit moment wordt nog onderzoek gedaan naar hoe het noodlottige ongeval heeft kunnen gebeuren.

Het eenzijdige ongeval vond gisteravond net voor middernacht plaats. De 42-jarige man reed tegen een dukdalf aan, dat onderdeel is van het pontje van Breezand naar Julianadorp. Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. Het was mogelijk mistig, maar het is niet duidelijk of dit een rol heeft gespeeld. De verkeersongevallenanalyse van de politie doet daar nog onderzoek naar.

De veerpont voer niet ten tijde van het ongeluk, en is voorlopig uit de vaart vanwege schade door het ongeval. Wanneer de herstelwerkzaamheden voltooid zullen zijn, is nog niet duidelijk.