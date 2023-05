Deel binnenstad vanaf vandaag onbereikbaar voor zware vrachtwagens

Vrachtwagens die zwaarder zijn dan 7,5 ton mogen vanaf vandaag niet meer de Kloveniersburgwal en Sint Antoniebreestraat in het centrum op. Volgens de gemeente is de maatregel nodig om de kademuur veilig te houden.

De maatregel werd eerder dit jaar al aangekondigd en er wordt al weken met matrixborden voor gewaarschuwd. Vanaf vandaag zijn de nieuwe regels daadwerkelijk van kracht. Eerder konden vrachtwagenchauffeurs nog een ontheffing krijgen voor de binnenstad, maar dit verbod geldt ook iedereen met een ontheffing.

De gemeente schrijft dat er wordt gehandhaafd door middel van een camera die kentekens scant. Op de Kloveniersburgwal en Sint Antoniebreestraat staan dit soort camera's inderdaad.

Ondernemers in de Nieuwmarktbuurt kunnen nu niet meer door vrachtwagens bevoorraad worden. De gemeente heeft hen voorgesteld om leveranciers met lichtere voertuigen te laten komen of om het vervoer via het water te regelen. Daar is lang niet iedereen gerust op.

Beide straten blijven zeker tot 10 juni afgesloten voor voertuigen die zwaarder dan 7,5 ton zijn.