Politie rukt massaal uit wegens ongeregeldheden bij Turkse verkiezingen in de Rai

Vanavond is de politie met tientallen politiewagens uitgerukt naar de Rai in Amsterdam waar op dat moment rond 21.00 uur net het stemlokaal voor de Turkse verkiezingen dichtging. Binnen ontstond na afloop een grote rel, waarbij tientallen politieagenten met honden en stokken moesten optreden. Meerdere ambulances werden opgeroepen en ook werd er een politiehelikopter ingezet.

Volgens een taxichauffeur die AT5 te woord stond ging het om wel dertig politiewagens. "Ik heb ze serieus lopen tellen, ik reed er langs." Ook vertelt de chauffeur dat hij van een andere persoon gehoord had dat er mogelijk een achtervolging met een scooter plaatsvond.

"Aanhangers politieke partijen"

Een woordvoerder van de Rai laat weten dat rond 21.00 uur aanhangers van verschillende politieke partijen met elkaar in botsing kwamen. "Al de hele week hing er een gespannen sfeer bij de verkiezingen in de Rai. Vanavond is dat geëscaleerd. Er was al extra beveiliging aanwezig," Volgens de woordvoerder waren het geen stemmers die voor ongeregeldheden zorgden, maar aanhangers van politieke partijen die bij de verkiezingen in de Rai aanwezig zijn.

De politie meldde eerder dat het vanaf 20.00 uur onrustig in en om de Rai onrustig is. "In principe is het een evenement waar de verantwoordelijkheid van de veiligheid bij zowel de Rai als het consulaat die de verkiezingen regelt ligt. Nu is er toch iets gebeurd, waardoor wij in zulke groten getale moeten optreden", meldde een woordvoerder eerder.

Rond 23.00 uur waren er nog altijd tientallen mensen aanwezig voor de Rai. Een aantal zegt tegen onze verslaggever dat ze nog steeds willen stemmen. Het stemlokaal sloot om 21.00 uur. Boven de Rai hangt al enige tijd een politiehelikopter.

Eerder al ongeregeldheden

Vorig weekend waren er ook al ongeregeldheden bij de Turkse verkiezingen in de Rai. In de hal in Zuid kon sinds vorige week zaterdag door Turkse Nederlanders worden gestemd voor de presidents- en parlementsverkiezingen in Turkije. Die mogelijkheid eindigde vanavond om 21.00 uur.

In onderstaande video is te zien hoe de politie in de Rai ingrijpt.