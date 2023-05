Ajax Vrouwen uitzinnig na kampioenschap: "Mooiste dag van mijn leven"

Met champagne nog in het haar, viert Ajax Vrouwen de overwinning op het landskampioenschap. Vanmiddag won de club in Zwolle met 6-1 van PEC Vrouwen. "Ik denk dat dit de mooiste dag is uit mijn leven, de mooiste dag uit mijn carrière", vertelt Kay-lee de Sanders vlak na de wedstrijd aan AT5.

De spelers van Ajax Vrouwen moeten de winst op het landskampioenschap nog even op zich in laten werken. Naast een grote glimlach, deelt het team een voldaan gevoel en vooral vreugde. "Hiervoor ben je speelster, ben je topsporter en hiervoor voetbal je", vat Sherida Spitse haar gevoel samen.

'Geen woorden voor'

"Onbeschrijfelijk, ik heb er echt geen woorden voor", reageert Lize Kop vlak na de wedstrijd. "We kunnen hartstikke goed voetballen en misschien laten we dat niet elk moment van het seizoen zien, maar vandaag laten we zien dat we gewoon goed kunnen scoren, dat we efficiënt zijn en dat zorgt ervoor dat we met 6-1 winnen."

Ook de fans zijn trots en door het dolle heen. "Ik vond het echt heel goed gaan, het was echt een geweldige wedstrijd", klinkt een reactie. Een andere jonge fan: "Dat de schaal omhoog ging, dat vond ik het mooiste moment. Dat is zelf wel mijn droom."