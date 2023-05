Iedereen welkom tijdens silent disco bij Homomonument: "Dit is mijn celebration"

Iedere eerste zondag van de maand wordt er al dertien jaar lang met koptelefoon op gedanst voor het Homomonument bij de Westerkerk. Iedereen is welkom tijdens 'Dance Where You Are'. "We zijn een soort van levend monument, waarbij we iedereen uitnodigen om langs te komen en met ons mee te dansen", vertelt DJ en mede-organisator Jan Kruunenberg aan AT5.

Het was nog even spannend vanwege het voorspelde onweer, maar ook vandaag waren er genoeg blije gezichten en danspasjes te zien. "Je ziet hier alleen maar blije gezichten, mensen vinden dit zo fantastisch", vertelt Kruunenberg.

Toeristen, bewoners, kennissen, jong en oud; iedereen is welkom op de eerste zondag van de maand. "Ik heb hier met mensen uit China gedanst, maar ook uit heel Europa en Amerika, ik overdrijf dus niet", vertelt een vrouw aan AT5. "Al deze landen zijn voorbijgekomen. Ik vraag ook altijd: 'Where are you from?'"

Passie en vrijheid

Voor veel dansers bij de Westerkerk gaat het om de vrijheid die dansen met zich meebrengt. Gewoon even de wereld om je heen vergeten. "Het contact met mensen, het lekker in je lijf bezig zijn", "Ik krijg er energie van, het is mijn vrijheid; celebration" en "dansen is mijn passie en vooral de vrije dansexpressie, dus los van alle pasjes", zijn een aantal enthousiaste reacties.

Een man laat weten 'eigenlijk haast te hebben om zijn rondvaart te halen'. "Het is fantastisch, maar het lijkt erop dat we de boot gaan missen. En ik denk dat we dat er graag voor over hebben", lacht hij. "Nu silent disco en morgen geen fluitende oren denk ik."