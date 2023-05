Drijfnatte supermarkt en snelheidsbeperkingen: Amstelveen lijdt onder hevige regen

Van de code geel die vanmiddag werd afgegeven had Amstelveen flink te lijden. In de plaatselijke super kwam het plafond naar beneden en ook op de A9 moest rekening gehouden worden met het noodweer.

De deuren van Albert Heijn in winkelcentrum Groenhof in Amstelveen werden tijdelijk gesloten: door een gat in het plafond lag er in een deel van de winkel een plas regenwater. De brandweer was ter plaatse voor de nodige ondersteuning.

Wegen onder water

Ook op de weg had het verkeer flink last van de regenval. Bij de A9 bij Amstelveen was een snelheidsbeperking op de borden te zien. Op de wegen bleek flink wat hemelwater liggen, zo is te zien op foto's.