Jonge Haarlemmer verovert Bevrijdingspop: plots staat Tobi (14) voor tienduizenden mensen te rappen

Voor Tobi Lodiers (14) kwam afgelopen vrijdag tijdens het festival Bevrijdingspop in Haarlem zijn grote droom uit. Hij mocht het hele nummer 'Dom, lomp en famous' meerappen met rapformatie The Opposites. "Ik had niet gedacht dat het ooit zou lukken, het was misschien wel het mooiste moment uit mijn leven", vertelt de jonge rapper.

Zijn grootste angst was als een gieter afgaan op het podium. "Ik was natuurlijk ontzettend bang dat ik mijn tekst zou vergeten, of dat ik zou struikelen, weet je wel. Of tegen ze aan zou lopen, maar op het moment dat ik het podium op liep vergat ik dat eigenlijk allemaal. Ik dacht eigenlijk gewoon: ik ga dit waarschijnlijk nooit meer meemaken, ik moet hiervan genieten, dus toen ging ik er helemaal voor eigenlijk."

"Dat deed ik, en toen ging ik met het bord onder mijn arm roepen naar m'n moeder, toen liet iedereen me vrij snel erlangs. Zij vonden het allemaal zielig, zo'n klein jongetje dat op zoek is naar z'n moeder op zo'n groot festival."

Het begon allemaal met een kartonnen bord dat Tobi samen met zijn beste vriend had gemaakt. Daarop stond geschreven: Samen D.L.F. of BP? "Dat staat voor het liedje 'Dom, lomp en famous' en het liedje 'Broodje Bapao'", legt hij uit.



Tobi vond zijn optreden 'absurd'. "Je zag rijen met mensen in het publiek. Die gasten waren ontzettend aardig. Twan en Willem (de rappers van The Opposites, red.) stelden mij ontzettend op m'n gemak. En die dj was heel aardig en ja, het ging gewoon goed", vertelt hij over zijn avontuur.

Extreem veel adrenaline

"Het was echt fantastisch. Er ging extreem veel adrenaline door me heen natuurlijk. Ik was nog nooit zó hyper geweest in mijn leven. Het is misschien wel het mooiste moment uit m'n leven. Ik had nooit durven dromen dat ik dit zou mogen meemaken. Echt absurd. Zo veel mensen en zulke aardige gasten. En dat ook nog eens met mijn lievelingsartiesten."

Tobi's vriend, waarmee hij naar het festival was gegaan, had minder geluk. "M'n beste vriend was net ervoor met het bord weggelopen", aldus de kleine rapper. "Hij baalde natuurlijk wel een beetje."