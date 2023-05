Met een paar grote veldslagen heeft Luchtoorlogmuseum Fort Veldhuis in Heemskerk het nieuwe museumseizoen geopend. Re-enactors spelen een confrontatie tussen de geallieerden en de Duitsers na voor het oog van het publiek. "Spectaculair om te zien, maar het is ook ter nagedachtenis aan de jongens die allemaal om het leven zijn gekomen in de Tweede Wereldoorlog", zegt oprichter Johan Graas.

Geknal en tanks bij Fort Veldhuis: re-enactors openen nieuw museumseizoen - NH Nieuws

Normaliter is het museum al voor deze tijd geopend voor scholen en andere grote groepen. Graas: "Dat kon nu niet omdat het fort allemaal nieuwe deuren en kozijnen heeft gekregen. Die verbouwing is net klaar. Het glimt weer als nieuw, de buitenkant ziet er heel wat beter uit dan het was." Tekst gaat door onder de foto's.

Veldslag bij Fort Veldhuis NH Nieuws

Luchtoorlogmuseum Fort Veldhuis in Heemskerk NH Nieuws / Laurens Niezen

Luchtoorlogmuseum Fort Veldhuis in Heemskerk NH Nieuws / Laurens Niezen

Luchtoorlogmuseum Fort Veldhuis in Heemskerk NH Nieuws / Laurens Niezen

Met de Stichting Aircraft Recovery Group spoort Graas vliegtuigen op, om ze vervolgens te bergen. Ook informeren ze nabestaanden. In het luchtoorlogmuseum zijn veel onderdelen van de vliegtuigen en de verhalen erachter te zien. Bloedserieus Bij de tien minuten durende veldslag gaat het er heftig aan toe, maar ook daarbuiten vallen de mannen niet uit hun rol. "Het wordt vaak gezegd: het is een beetje soldaatje spelen, maar dat is het niet. Het is bloedserieus." Een vrijwilliger van het museum heeft ook genoten: "Het was echt prachtig om te zien, al die re-enactors samen. We hebben ook top gedraaid dit weekend, daar ben ik heel blij mee."

Johan Graas van het Luchtoorlogmuseum Fort Veldhuis - NH Nieuws