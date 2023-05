Code geel afgegeven voor de provincie: plaatselijk wateroverlast en harde windstoten

Noord-Holland ontkomt er vandaag niet aan: er valt een flinke bak regen op de provincie. Het KNMI heeft inmiddels code geel uitgegeven voor de hele provincie, behalve Texel. Volgens weerman Jan Visser kunnen we rekenen op plaatselijk wateroverlast en windstoten tot wel 65 kilometer per uur.

Volgens de weerman ligt het accent op de regen: daar kunnen we veel van verwachten. "Dat komt omdat er weinig vaart in de lucht zit. Er is vrijwel geen stroming in de atmosfeer.

Daarom verplaatsen de buien zich niet en kan in er in korte tijd veel neerslag vallen." In de hoofdstad alleen al is er volgens Visser rond 16.00 uur meer dan 10 millimeter regen gevallen.

Uitzonderlijk nat

Flinke regenbuien in mei is niks nieuws, maar dat een voorjaar zo nat is als dit jaar, dat is wel uitzonderlijk. "Maart was nat, april was nat", vertelt Visser. "En hoewel de maand mei net is begonnen, gaat het al met al een natte maand worden. Dit is het natste voorjaar sinds 1998."

De vooruitzichten zijn vooral aan het einde van de komende weken een stuk droger. "Tot en met dinsdag is het nat, daarna wordt het geleidelijk minder. Met name vrijdag en zaterdag wordt het weer duidelijk beter."