Yvonne trekt dit jaar allereerste baantje in zwembad De Houtvaart: "Soort verslaving"

Na een winterslaap is het buitenzwembad De Houtvaart weer geopend. Afgelopen weekend mochten leden van de vereniging 'Vrienden van De Houtvaart' het verse water al uitproberen en dat trok, in alle vroegte, behoorlijk wat fanatieke zwemmers. Maar er kon er maar een de allereerste zijn.

De Vrienden van De Houtvaart is een vereniging, opgericht in 1991. Dat is maar goed ook, want zonder deze club had het zwembad niet meer bestaan.

In 1986 waren er plannen op het bad te sluiten en zelfs te slopen. De toenmalige vaste zwemmers vonden het zonde om het iconische zwembad te sluiten.

Hun acties zorgden er uiteindelijk voor dat het bad in 1999 een monumentenstatus kreeg, waardoor sloop praktisch onmogelijk is geworden.