Aangehouden AZ-supporters slopen ramen van bus

De AZ-supporters die gisteravond voor de wedstrijd tegen Ajax zijn aangehouden in de metro naar de Johan Cruijff Arena hebben tijdens de rit naar het cellencomplex aan de Flierbosdreef in Zuidoost twee ramen uit de bus geslagen waar ze in zaten.

Ze werden eerder op de avond opgepakt omdat ze herhaaldelijk antisemitische leuzen zongen. Na meerdere waarschuwingen van agenten om ermee te stoppen gingen ze toch door en werd besloten alle fans in dat metrodeel op te pakken. Om 19.30 uur is iedereen die meezong aangehouden nadat de metro stopgezet werd bij station Strandvliet. Dat waren er 154 in totaal.

Ook in de bussen werd hard gezongen. En in een van de bussen werden dus twee ruiten kapot geslagen. In de metro zijn er ook vernielingen aangericht. De politie wist vanmorgen nog niet te vertellen of de supporters inmiddels zijn vrijgelaten.