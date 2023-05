Heitinga moet hopen op wonder: "Bij Ajax is de druk altijd hoog"

Door het 0-0 gelijkspel tegen AZ is de tweede plek in de eredivisie nog verder uit het zicht geraakt voor Ajax. Het gat met PSV dat tweede staat, is nu vijf punten. Het Ajax van John Heitinga moet zo in de resterende drie duels hopen op een wonder wil het volgend seizoen gaan uitkomen in de Champions League.

De pas 17-jarige Jorrel Hato zag dat Ajax veel grote kansen om zeep hielp tegen de Alkmaarders. "Als je kijkt naar het spelbeeld dan denk ik dat we het best wel goed deden. We creëerden ook een aantal hele grote kansen. Het ligt er denk ik aan dat we onze kansen niet afmaken", aldus Hato.

"Dan is dat de keiharde realiteit" Ajax-trainer John Heitinga