Clasie en Jansen kunnen leven met punt tegen Ajax: "Zijn geen koekenbakkers"

AZ pakte vanavond in de Johan Cruijff ArenA een punt tegen provinciegenoot Ajax. Beide ploegen kregen genoeg kansen op een doelpunt, maar uiteindelijk stond de brilstand op het scorebord. "Het had beide kanten op kunnen gaan."

Jordy Clasie na Ajax-AZ: "Het zijn geen koekenbakkers" - NH Sport

"Het is een beetje dubbel. We hebben allebei goede momenten gehad. Ajax heeft veel kansen gehad, maar wij ook. Als we vandaag net iets beter waren, dan hadden we er meer uit kunnen halen. Gezien de kansenverhouding is een 0-0 denk ik oké. Het zijn geen koekebakkers", aldus AZ-aanvoerder Jordy Clasie na de wedstrijd.

"Liever had ik vandaag drie punten gehad" AZ-trainer Pascal Jansen

Ook AZ-trainer Pascal Jansen had het gevoel dat er misschien meer in had gezeten tegen de Amsterdammers. "Liever had ik vandaag drie punten gehad. Maar als je uit bij Ajax 0-0 speelt, dan mag je denk ik niet ontevreden zijn." Tekst gaat verder onder de video.

Pascal Jansen kan leven met een punt: "Misschien had er meer in gezeten" - NH Sport

West Ham United Lang kan AZ niet stilstaan bij het gelijkspel tegen Ajax. De knop moet al snel weer om want donderdag wacht in Londen de heenwedstrijd in de halve finale van de Conference League tegen West Ham United. "Nu deze wedstrijd is gespeeld gaat de aandacht naar West Ham. Ook daar gaan we veel van genieten", aldus Jansen.

Jordy Clasie en Pascal Jansen over de halve finale tegen West Ham United - NH Sport

Lees ook Sport Champions League-ticket heel ver weg voor Ajax én AZ na onderling gelijkspel