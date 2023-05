Man neergestoken bij bushalte in Noord

De steekpartij gebeurde rond 22.30 uur. De woordvoerder laat weten dat de man aanspreekbaar is overgebracht naar het ziekenhuis. Het is voor de politie nog niet duidelijk wat de precieze aanleiding was waarom de man werd gestoken. De recherche doet onderzoek bij de bushalte.

De politie vraagt getuigen die iets gezien of gehoord hebben of die meer weten over de aanleiding van het steekincident om zich te melden. Ook aan omwonenden met een videodeurbel of een dashcam wordt gevraagd om de beelden te delen.