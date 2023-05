Dubbel feest voor ZV De Zaan: mannen en vrouwen naar finale om titel

Het mannenteam plaatste zich door Polar Bears (Ede) in een best of three-serie te verslaan. Ze wonnen de tweede wedstrijd met 14-10, dat was voldoende na de overwinning van 17-10 op vrijdag. Phil Brantjes maakte vier treffers. De tegenstander in die finale is nog niet bekend, de onderlinge tussenstand bij GZC Donk en AZC is 1-1.

Net als de mannen hadden de vrouwen van ZV De Zaan aan twee wedstrijden genoeg. Zij waren twee keer ruim te sterk voor USZC (14-8 en 13-5). Hun tegenstander is wel al bekend, dat is GZC Donk. Beide teams spelen hun finale in het weekend van 12 en 13 mei. Mocht er een beslissingswedstrijd nodig zijn, dan wordt die op 14 mei gespeeld.