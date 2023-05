De bijzondere geschiedenis van het 175-jarige familiebedrijf B.J. de Logie

Ze bestaan 175 jaar: wijnhandel B.J. de Logie op de Beethovenstraat in Zuid. En daarmee staan ze op de lijst van de top 10 oudste familiebedrijven van Amsterdam. Naast een grote collectie wijn kent de zaak ook een rijke geschiedenis. "In de oorlog waren we een onderduikadres", vertelt mede-eigenaar Suzanne van Broekhuizen.

Het familiebedrijf werd in 1848 opgericht op het Muntplein (wat toen nog het Schapenplein heette) als tapperij. Sinds 1928, het jaar van de Olympische Spelen in Amsterdam, zit B.J. de Logie op de huidige plek in de Beethovenstraat. Hier ontpopte het tot de huidige wijnhandel die we nu kennen, maar de plek was veel meer. Mede-eigenaar en zesde generatie van de familie Suzanne van Broekhuizen vertelt over de laatste 175 jaar.